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Верховный Суд подтвердил обоснованность доначислений налоговой по трансфертному ценообразованию: детали дела

13:38, 20 августа 2024
Верховный Суд согласился с выводами налоговой службы о невозможности применения информации о товарных биржах, поскольку на бирже осуществляются операции с производными финансовыми инструментами, а не заключаются соглашения на поставку реальных товаров.
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Государственная налоговая служба сообщает, що Верховный Суд подтвердил позицию контролирующего органа по осуществлению налогоплательщиком в течение 2016 года контролируемых операций (далее – КО) по экспорту карбамида марки Б по заниженным ценам, не соответствующим принципу «вытянутой руки».

По делу №160/3387/22 Верховный Суд согласился с избранным контролирующим органом для установления соответствия условий КО принципу вытянутой руки источником информации, а именно информационно-аналитическим изданием «Товарный монитор. Украина» издательства ГП «Госвнешининформ», публиковавшее цены, сложившиеся на товарном рынке, а диапазон цен формировало по данным фактически заключенных сделок.

Таким образом, установлено, что опубликованные цены по экспорту карбамида марки Б имеют более высокий уровень сопоставимости с условиями КО по сравнению с другими источниками информации, определенными налогоплательщиком.

Контролирующим органом обоснована безосновательность использования налогоплательщиком других источников информации, как не отвечающих требованиям подпункта 39.5.3 пункта 39.5 статьи 39 Налогового кодекса Украины (далее – Кодекс), в частности, указано, что режим индивидуального лицензирования устанавливает определенные запреты и ограничения, но не устанавливает ценообразование во внешнеэкономических операциях.

Верховный Суд согласился с выводами налоговой относительно невозможности применения информации по товарным биржам, указанным в постановлении Кабинета Министров Украины от 08.09.2016 № 616 «Об утверждении перечня товаров, имеющих биржевую котировку, и мировых товарных бирж для установления соответствия условий контролируемых операций принципа «вытянутой руки»» так как на бирже совершаются операции с производными финансовыми инструментами (фьючерсами), а не заключаются сделки на поставку реальных товаров, при этом фьючерсные контракты обычно закрываются путем проведения взаиморасчетов между сторонами по истечении срока контракта или путем заключение одной из сторон обратной операции до истечения срока контракта.

Также исходя из волатильности рынка и требований подпункта 39.3.3.3 подпункта 39.3.3 пункта 39.3 статьи 39 Кодекса, контролирующий орган обоснованно осуществил сравнение цен КО с диапазоном цен источника информации на ближайшую ко дню осуществления КО дату, которая состоялась именно в момент перехода права собственности на товар.

Учитывая указанное, Верховным Судом подтверждена обоснованность выводов контролирующего органа, изложенных в акте проверки относительно нарушения истцом положений статьи 39 Кодекса, как следствие, плательщиком налога уплачено в бюджет денежное обязательство в сумме 13,9 млн гривен.

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