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Володимир Зеленський вніс законопроект про виплати військовослужбовцям, які виконують завдання на території рф

18:36, 15 серпня 2024
Президент вніс законопроект, за яким воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.
Володимир Зеленський вніс законопроект про виплати військовослужбовцям, які виконують завдання на території рф
Джерело фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради раніше анонсований ним законопроект 11483 щодо гарантій виплат військовослужбовцям, які виконують завдання на території рф.

Нагадаємо, Президент у своєму зверненні вказав, що необхідно чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. «І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно», додав він.

Відповідні зміни вносяться до статті 3 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» з метою унеможливлення неоднакового тлумачення та застосування на практиці його норм. 

А саме, передбачається, що дія цього Закону поширюється на військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі – військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів), які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів – громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України, а також на членів їх сімей.

Таким чином, гарантії будуть поширюватися на військовослужбовців розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону. Також уточнюється, що закон про соціальні гарантії поширюється на військовослужбовців військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів – громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною  агресією проти України, а також на членів їх сімей.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 15 серпня зібрався на позачергове засідання і рекомендував прийняти законопроекти про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю.

Автор: Наталя Мамченко 

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