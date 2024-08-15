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Владимир Зеленский внес законопроект о выплатах военнослужащим, выполняющим задания на территории рф

18:36, 15 августа 2024
Президент внес законопроект, согласно которому воины, участвующие в Курской операции, и которые будут участвовать во всех остальных на территории рф, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.
Владимир Зеленский внес законопроект о выплатах военнослужащим, выполняющим задания на территории рф
Источник фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду ранее анонсированный им законопроект 11483 относительно гарантий выплат военнослужащим, выполняющим задачи на территории рф.

Напомним, Президент в своем обращении указал, что необходимо четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, участвующие в Курской операции, например, и участвующие во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой. «И это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно», - добавил он.

Соответствующие изменения вносятся в статью 3 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» с целью предотвращения неодинакового толкования и применения на практике его норм.

А именно, предполагается, что действие этого Закона распространяется на военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (далее – военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов), проходящих военную службу на территории Украины, и военнослужащих указанных выше военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов – граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время их непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также членов их семей.

Таким образом, гарантии будут распространяться на военнослужащих разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы. Также уточняется, что закон о социальных гарантиях распространяется на военнослужащих военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов – граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора при непосредственном участии в осуществлении и/или обеспечении осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также на членов их семей.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 15 августа собрался на внеочередное заседание и рекомендовал принять законопроекты о лишении наград предателей и обращении с огнестрельным оружием.

Автор: Наталья Мамченко 

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