Стрельбу в Тернопольской области устроил мужчина, одетый в военную форму, — полиция сообщила детали

По предварительным данным, два человека погибли в результате стрельбы.

Как известно, в Тернопольской области мужчина устроил стрельбу возле школы и убил людей. В полиции прокомментировали трагическое событие. По предварительной информации, в результате стрельбы два человека погибли, еще трое получили ранения.

Полиция рассказывает, что около 15:35 15 августа получили сообщения о стрельбе. На место происшествия сразу выехали руководство областной полиции, сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и других оперативных и профильных служб, спецназовцы.

Для поиска мужчины, одетого в военную форму, провели специальную полицейскую операцию. Его уже задержали – это 45-летний житель Житомирской области.

Обстоятельства происшествия устанавливают, оружие у него изъяли.

Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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