Стрілянину на Тернопільщині влаштував чоловік, вдягнутий у військову форму, — поліція повідомила деталі

За попередніми даними, двоє людей загинули внаслідок стрілянини.

Фото: поліція

Як відомо, на Тернопільщині чоловік влаштував стрілянину біля школи та вбив людей. У поліції прокоментували трагічну подію. За попередньою інформацією, в результаті стрілянини двоє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Поліція розповідає, що близько 15:35 15 серпня отрмали повідомлення про стрілянину. На місце події одразу виїхали керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб, спецпризначенці.

Для пошуку чоловіка, вдягненого у військову форму, здійснили спеціальну поліційну операцію. Його вже затримали — це 45-річний житель Житомирської області.

Обставини події встановлюють, зброю у нього вилучили.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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