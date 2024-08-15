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На Тернопільщині чоловік біля школи влаштував стрілянину: є загиблі

18:11, 15 серпня 2024
Чоловік відкрив вогонь по людях, його затримали.
На Тернопільщині чоловік біля школи влаштував стрілянину: є загиблі
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На Тернопільщині в селі Добриводи чоловік біля сільської школи влаштував стрілянину. Попередньо двое загиблих та троє поранених, повідомляють місцеві ЗМІ.

Серед загиблих та постраждалих – жінки та один чоловік. Розстрілював їх чоловік попередньо з автомата. Причини такого вчинку поки що невідомі.

Відомо також, що наразі стрільця затримали, на місці працюють правоохоронці.

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