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Верховна Рада ухвалить закони про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю - Сергій Іонушас

18:02, 15 серпня 2024
Комітет правоохоронної діяльності після звернення Президента рекомендував прийняти законопроекти про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю.
Верховна Рада ухвалить закони про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю - Сергій Іонушас
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 15 серпня зібрався на позачергове засідання і рекомендував прийняти законопроекти про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета» Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту з проханням про невідкладний розгляд законопроектів,  якими буде врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях, а також про позбавлення будь-яких звань та нагород зрадників, які втекли до рф після 24 лютого, і колаборантів, які працюють на війну.

«Це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи» - підкреслив Президент.

Як зазначив голова правоохоронного Комітету Сергій Іонушас, на підставі звернення з метою підготовки до розгляду Верховної Ради Комітет розглянув законопроекти та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти відразу за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України №11410.

Також у другому читанні та в цілому рекомендується прийняти законопроект про внесення змін до Закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю №9538.

«Дякую членам Комітету за конструктивну роботу над вищезазначеними законопроектами та закликаю народних депутатів України обʼєднатися, під час прийняття рішень, як було на початку повномасштабного вторгнення, коли 2 березня 2022 року було зареєстровано та розглянуто Комітетом з питань правоохоронної діяльності законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану» 7116, вже 3 березня 2022 - парламент прийняв Закон України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану" № 2113-IX, а 4 березня 2022 року Закон було підписано Президентом» - зазначив Сергій Іонушас.

Нагадаємо, ми писали, що Зеленський закликав Раду терміново розглянути оборонний пакет.

Автор: Наталя Мамченко 

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