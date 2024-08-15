Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно зібратися і прийняти оборонний пакет

Оборонний пакет стосується забезпечення безперервності виплат військовослужбовцям, громадянства для легіонерів, які вооють на боці ЗСУ, позбавлення нагород і звань колаборантів, трофейної зброї.

Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. На цьому наголосив у своєму зверненні 15 серпня Президент Володимир Зеленський.

Так, він звернувся до Верховної Ради, аби та зібралася невідкладно найближчим часом для розгляду питань щодо забезпечення виплат військовим, спрощення процедури набуття громадянства для іноземних військових, які воюють на боці України, позбавлення нагород зрадників.

«Зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям.

Перше. Маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно.

Друге. Кожен воїн, який захищає Українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, й мають отримати таку шану від Української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв.

Третє рішення. Має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Маємо це владнати» - зазначив Президент.

Також, за його словами, незабаром має бути розглянуто питання про позбавлення будь-яких звань і нагород в Україні зрадників і колаборантів.

«Це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті» - зазначив він.

Не менш важливими він назвав законодавчі ініціативи, які посилюють духовну незалежність. «Це все варто зробити справді оперативно» - підсумував він.

Щодо операції в Курській області, за його словами, є нове просування і поповнення нашого обмінного фонду.

«Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджі від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також і ще кілька населених пунктів. Загалом уже більш ніж 80» - зазначив Президент.

Крім того, він зазначив, що сьогодні на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. «Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами. Я доручив ГУР, МВС, СБУ, ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. А також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне. Все буде представлено на брифінгу» - підкреслив Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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