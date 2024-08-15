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Пільга у 150 євро надає перевагу надвеликим міжнародним компаніям, що постачають товари до України без сплати ПДВ — Гетманцев

17:59, 15 серпня 2024
Данило Гетманцев повідомив про зустріч з представниками українського рітейлу та поштовими операторами щодо пропозицій Кабміну про скасування пільги з розмитнення посилок.
Пільга у 150 євро надає перевагу надвеликим міжнародним компаніям, що постачають товари до України без сплати ПДВ — Гетманцев
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Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев повідомив про зустріч з представниками українського рітейлу та поштовими операторами щодо пропозицій Уряду про скасування пільги з розмитнення посилок.

«Зазначена пільга у 150 євро надає очевидну перевагу надвеликим міжнародним компаніям, що постачають товари на митну територію України без сплати ПДВ. Обсяги постачання зростають фантастично.

Такими темпами вже наступного року наші компанії втратять більшу частину ринку, а вже через рік опиняться на межі виживання.

Тому діяти треба швидко» - зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект про підвищення податків від Уряду 11416 пропонує зміни в оподаткуванні поштових посилок. Так, не будуть оподатковуватися ПДВ відправлення вартістю до 45 євро, а не 150 євро, як зараз.

Пропонується виключити положення, які передбачають, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, крім ввезення товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро, для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника фізичної особи у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника фізичної особи у міжнародних експрес-відправленнях, за умови, що такі товари надсилаються відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики і кількість не вказують на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою.

Голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа заявила, що ця пропозиція, скоріш за все, не набере голосів.

Втім, як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, за статистикою за 2023 рік без оподаткування митними платежами імпортовано 51,5 млн штук міжнародних поштових відправлень.

«В середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік. Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони «завезли».

При цьому ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок. Задайтесь питанням, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки» - зауважив він.

Автор: Наталя Мамченко 

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