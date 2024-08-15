Льгота в 150 евро дает предпочтение сверхкрупным международным компаниям, поставляющим товары в Украину без уплаты НДС — Гетманцев

Даниил Гетманцев сообщил о встрече с представителями украинского ритейла и почтовыми операторами по предложениям Кабмина об отмене льготы по растаможиванию посылок.

Председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев сообщил о встрече с представителями украинского ритейла и почтовыми операторами по предложениям правительства об отмене льготы по растаможиванию посылок.

«Указанная льгота в 150 евро дает очевидное преимущество крупным международным компаниям, поставляющим товары на таможенную территорию Украины без уплаты НДС. Объемы снабжения растут фантастически.

Такими темпами уже в следующем году наши компании потеряют большую часть рынка, а уже через год окажутся на грани выживания.

Поэтому действовать нужно быстро», - отметил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о повышении налогов от Правительства 11416 предлагает изменения в налогообложении почтовых посылок. Так, не будут облагаться НДС отправления стоимостью до 45 евро, а не 150 евро, как сейчас.

Предлагается исключить положения, которые предусматривают, что не являются объектом обложения НДС операции по ввозу товаров, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, кроме ввоза суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, для одного получателя - физического лица в одной депеше от одного отправителя физического лица в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя физического лица в международных экспресс-отправлениях, при условии, что такие товары отправляются отправителем получателю без какой-либо оплаты, назначаются для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не указывают на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью.

Глава Бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа заявила, что это предложение, скорее всего, не наберет голосов.

Впрочем, как отметил министр финансов Сергей Марченко, по статистике за 2023 год без налогообложения таможенными платежами импортировано 51,5 млн. штук международных почтовых отправлений.

«В среднем, значит, каждый украинец получил две посылки за год. Думаю, 10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они завезли.

При этом никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн. посылок. Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где они производятся? Потому что с этих товаров не уплачены налоги», - отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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