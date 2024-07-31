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За статистикою кожен українець «отримав» по дві посилки з-за кордону за рік – Сергій Марченко пояснив необхідність оподаткування міжнародних посилок

07:35, 31 липня 2024
10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони «завезли» - міністр фінансів про введення податку на міжнародні відправлення від 45 євро
За статистикою кожен українець «отримав» по дві посилки з-за кордону за рік – Сергій Марченко пояснив необхідність оподаткування міжнародних посилок
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект про підвищення податків від Уряду 11416 пропонує зміни в оподаткуванні поштових посилок. Так, не будуть оподатковуватися ПДВ відправлення вартістю до 45 євро, а не 150 євро, як зараз.

Пропонується виключити положення, які передбачають, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, крім ввезення товарів сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 45 євро, для одного одержувача - фізичної особи в одній депеші від одного відправника фізичної особи у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника фізичної особи у міжнародних експрес-відправленнях, за умови, що такі товари надсилаються відправником одержувачу без будь-якої оплати, призначаються для особистого чи сімейного використання одержувачем, їх характеристики і кількість не вказують на те, що вони ввозяться з будь-якою комерційною метою (зміни до статей 191, 196 Податкового кодексу).

Голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа заявила, що ця пропозиція, скоріш за все, не набере голосів.

Втім, як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю РБК-України, цифри кажуть самі за себе.

Так, за статистикою за 2023 рік без оподаткування митними платежами імпортовано 51,5 млн штук міжнародних поштових відправлень.

«В середньому, виходить, кожен українець отримав дві посилки за рік. Думаю, 10,2 млн пенсіонерів були би дуже здивовані, дізнавшись, скільки посилок з-за кордону вони «завезли».

При цьому ніхто не знає, скільки реально товарів знаходиться всередині кожної з 51,5 млн посилок. Задайтесь питанням, чому в Україні ціна тих же iPhone інколи нижча, ніж в країнах, де їх виробляють? Тому що з цих товарів не сплачено податки» - зауважив він.

«Нас турбує той факт, що в Україні практично вся інтернет-торгівля та електронна комерція знаходяться в «тіні». Умовно кажучи, в рамках ліміту 150 євро неоподатковуваної вартості товару у нас завозять все. І це проблема значно більша, ніж просто небажання платити незначні податки при імпорті. Достатньо поцікавитися, як працює інтернет-торгівля: як зареєстровані бізнеси, скільки податків сплачують, яким чином імпортують і чи сплачують імпортний ПДВ.

Як правило, роздрібні мережі, які мають торгові майданчики, склади, зареєстровані не як ФОП. Вони менше зловживають. Але це реальна проблема. Зараз є можливість сплачувати всі митні платежі дуже швидко, в електронному вигляді. Це не складна процедура.

Але у нас, як правило, навіть якщо імпортна продукція коштує 300 євро, то декларується 150 євро, щоб взагалі не сплачувати податки. Я вже не кажу про те, що таким чином розбивають цілі партії товарів. Це та лазівка, яку ми вважаємо за потрібне закрити.

Це непопулярна тема, але у нас є притомні аргументи, чому потрібно зменшувати неоподатковуваний ліміт ціни імпортованих товарів» - вказав Сергій Марченко.

Автор: Наталя Мамченко 

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