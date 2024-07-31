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По статистике каждый украинец «получил» по две посылки из-за границы за год – Сергей Марченко объяснил необходимость налогообложения международных посылок

07:35, 31 июля 2024
10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они «завезли» – министр финансов о введении налога на международные отправления от 45 евро.
По статистике каждый украинец «получил» по две посылки из-за границы за год – Сергей Марченко объяснил необходимость налогообложения международных посылок
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о повышении налогов от правительства 11416 предлагает изменения в налогообложении почтовых посылок. Так, не будут облагаться НДС отправления стоимостью до 45 евро, а не 150 евро, как сейчас.

Предлагается исключить положения, которые предусматривают, что не являются объектом обложения НДС операции по ввозу товаров, стоимость которых не превышает эквивалент 150 евро, кроме ввоза суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро, для одного получателя - физического лица в одной депеше от одного отправителя физического лица в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя физического лица в международных экспресс-отправлениях, при условии, что такие товары отправляются отправителем получателю без какой-либо оплаты, предназначаются для личного или семейного использования получателем, их характеристики и количество не указывают на то, что они ввозятся с какой-либо коммерческой целью (изменения в статьи 191, 196 Налогового кодекса).

Председатель Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа заявила, что это предложение, скорее всего, не наберет голосов.

Впрочем, как отметил министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина, цифры говорят сами за себя.

Так, по статистике за 2023 год без налогообложения таможенными платежами импортировано 51,5 млн. штук международных почтовых отправлений.

«В среднем, значит, каждый украинец получил две посылки за год. Думаю, 10,2 млн. пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они «завезли».

При этом никто не знает, сколько реально товаров находится внутри каждой из 51,5 млн. посылок. Задайтесь вопросом, почему в Украине цена тех же iPhone иногда ниже, чем в странах, где они производятся? Потому что с этих товаров не уплачены налоги», - отметил он.

«Нас беспокоит тот факт, что в Украине практически вся интернет-торговля и электронная коммерция находятся в тени. Условно говоря, в рамках лимита 150 евро не облагаемой налогом стоимости товара у нас завозят все. И эта проблема гораздо больше, чем просто нежелание платить незначительные налоги при импорте. Достаточно поинтересоваться, как работает интернет-торговля: как зарегистрированы бизнесы, сколько налогов платят, как импортируют и платят ли импортный НДС.

Как правило, розничные сети, имеющие торговые площадки, склады, зарегистрированы не как ФЛП. Они меньше злоупотребляют. Но это реальная проблема. Сейчас есть возможность платить все таможенные платежи очень быстро, в электронном виде. Это не сложная процедура.

Но у нас, как правило, даже если импортная продукция стоит 300 евро, то декларируется 150 евро, чтобы вообще не платить налоги. Я уж не говорю о том, что таким образом разбивают целые партии товаров. Это та лазейка, которую мы считаем нужным закрыть.

Это непопулярная тема, но у нас есть сознательные аргументы, почему нужно уменьшать налогооблагаемый лимит цены импортируемых товаров» - указал Сергей Марченко.

Автор: Наталя Мамченко 

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По статистике каждый украинец «получил» по две посылки из-за границы за год – Сергей Марченко объяснил необходимость налогообложения международных посылок

10,2 млн пенсионеров были бы очень удивлены, узнав, сколько посылок из-за границы они «завезли» – министр финансов о введении налога на международные отправления от 45 евро.

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