Экс-голова Полтавской ОГА, получивший 176 000 евро взятки и Mercedes-Benz Brabus, предстанет перед судом

За взятку должностное лицо должно было обеспечить победу компании в тендере, который проводила облгосадминистрация, и заключение договоров по обслуживанию автодорог.

В суд направлено дело по обвинению бывшего председателя Полтавской ОГА и его советника в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

Отмечается, что в 2017 году тогдашний глава Полтавской ОГА по пособничеству своего советника получил от финансового директора частной компании 176 тыс. евро. За это должностное лицо должно было обеспечить победу компании в тендере, который проводила облгосадминистрация, и заключение договоров по обслуживанию автодорог.

«Впоследствии, так и не выполнив взятые на себя обязательства, чиновник намекнул директору компании на необходимость снова предоставить ему взятку. В результате он получил элитный автомобиль Mercedes-Benz Brabus стоимостью более 6,5 млн грн», - сообщили в НАБУ.

Также в ведомстве добавили, чтобы скрыть получение неправомерной выгоды обвиняемые использовали банковские счета компании-нерезидента, а элитный автомобиль чиновник получил в качестве подарка на свой день рождения, после чего оформил его на другое лицо.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.