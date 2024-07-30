Ексголова Полтавської ОДА, який отримав 176 000 євро хабаря та Mercedes-Benz Brabus, постане перед судом

За хабар посадовець мав забезпечити перемогу компанії у тендері, який проводила облдержадміністрація, та укладення договорів з обслуговування автодоріг.

До суду скеровано справу за обвинуваченням колишнього голови Полтавської ОДА та його радника в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

Зазначається, що у 2017 році тодішній голова Полтавської ОДА за пособництва свого радника отримав від фінансового директора приватної компанії 176 тис. євро. За це посадовець мав забезпечити перемогу компанії у тендері, який проводила облдержадміністрація, та укладення договорів з обслуговування автодоріг.

«Згодом, так і не виконавши взяті на себе зобов’язання, посадовець натякнув директору компанії на необхідність знов надати йому хабар. У результаті він отримав елітну автівку Mercedes-Benz Brabus вартістю понад 6,5 млн грн», - повідомили у НАБУ.

Також у відомстві додали, щоб приховати одержання неправомірної вигоди обвинувачені використовували банківські рахунки компанії-нерезидента, а елітну автівку посадовець отримав як подарунок на свій день народження, після чого оформив її на іншу особу.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

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