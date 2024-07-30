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Алгоритм стягнення аліментів: у Мін’юсті повідомили важливі нюанси

20:57, 30 липня 2024
Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Алгоритм стягнення аліментів: у Мін’юсті повідомили важливі нюанси
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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує алгоритм стягнення аліментів.

Судові рішення про стягнення аліментів виконуються державними згідно з Законом України "Про виконавче провадження" та іншими нормативно-правовими актами.

Аліменти стягуються шляхом утримання з заробітної плати, пенсії, стипендії, інших доходів та не можуть бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для однієї дитини відповідного віку.

Також сума аліментних виплат може бути присуджена судом у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо платник аліментів має достатній дохід.

Виконавець зобов'язаний стягувати з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом або не менше мінімального гарантованого розміру, встановленого Сімейним кодексом України.

Згідно зі статтею 182 цього Кодексу розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

У разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці виконавець вчиняє такі дії:

виносить повідомлення про внесення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників;

здійснює заходи щодо звернення стягнення на майно боржника;

надсилає стягувачу письмове роз’яснення про право на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів.

Єдиний реєстр боржників — систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження України та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна.

Щоб виконати перевірку, необхідно зайти на офіційний вебпортал Реєстру і ввести свої дані.

Потім потрібно в пункті «Категорія стягнення» вибрати необхідну графу.

Зазначимо, що один боржник може мати кілька виконавчих проваджень щодо стягнення боргу.

Вся ця інформація буде відображена у пошуковій системі Реєстру.

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