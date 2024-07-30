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Алгоритм взыскания алиментов: в Минюсте сообщили важные нюансы

20:57, 30 июля 2024
Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Алгоритм взыскания алиментов: в Минюсте сообщили важные нюансы
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает алгоритм взыскания алиментов.

Судебные решения о взыскании алиментов выполняются государственными согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве" и другим нормативно-правовым актам.

Алименты взимаются путем удержания из заработной платы, пенсии, стипендии, других доходов и не могут быть менее 50% прожиточного минимума для одного ребенка соответствующего возраста.

Также сумма алиментных выплат может быть присуждена судом в размере прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, если у плательщика алиментов достаточный доход.

Исполнитель обязан взимать с должника алименты в размере, определенном исполнительным документом или не менее минимального гарантированного размера, установленного Семейным кодексом Украины.

Согласно статье 182 настоящего Кодекса размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка.

В случае наличия задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца, исполнитель совершает следующие действия:

  • выносит сообщение о внесении сведений о должнике в Единый реестр должников;
  • осуществляет меры по обращению взыскания на имущество должника;
  • направляет взыскателю письменное разъяснение о праве на обращение в органы досудебного расследования с заявлением (сообщением) о совершении уголовного правонарушения должником, заключающееся в уклонении от уплаты алиментов.

Единый реестр должников — систематизированная база данных о должниках, составляющая автоматизированную систему исполнительного производства Украины и ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников и предотвращении отчуждения должников имущества.

Чтобы выполнить проверку, необходимо зайти на официальный веб-портал Реестра и ввести свои данные.

Затем нужно в пункте «Категория взыскания» выбрать необходимую графу.

Отметим, что один должник может иметь несколько исполнительных производств по взысканию долга.

Вся эта информация будет отображена в поисковике Реестра.

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