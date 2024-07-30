Корреспонденцию будут доставлять быстрее: Винницкому апелляционному суду присвоен новый почтовый индекс

Винницкий апелляционный суд получил индивидуальный почтовый индекс.

Винницкому апелляционному суду присвоен персонализированный почтовый индекс – 21600. Такое нововведение предложило АО «Укрпочта» в пределах соответствующего проекта для крупнейших заказчиков услуги по пересылке почтовой корреспонденции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, назначение персонализированного индекса предоставит в работе ВАС ряд преимуществ.

В суде приводят пример, что работник почтового отделения в заранее согласованное время будет бесплатно доставлять отправку в суд и забирать корреспонденцию для пересылки.

Обещают также, что после забора письма и посылки из учреждения сразу доставят в сортировочный центр, что значительно ускорит процесс обработки почты.

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