В Киеве до 17 августа меняется график движения кольцевой электрички.

Источник фото: УЗ

До 17 августа поезда Киевской городской электрички будут курсировать по измененному графику.

Это связано со строительством тоннеля для съезда с нового моста. Об этом сообщает Kyiv City Express.

Движение будет осуществляться:

В будни

Каждый час – движение по полному кольцу

Каждые получасовые рейсы в часы пик – только на участке Святошино – Вокзальная – Дарница в обе стороны

В выходные

Каждый час – движение по полному кольцу

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.