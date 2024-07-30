До 17 августа поезда Киевской городской электрички будут курсировать по измененному графику.
Это связано со строительством тоннеля для съезда с нового моста. Об этом сообщает Kyiv City Express.
Движение будет осуществляться:
В будни
Каждый час – движение по полному кольцу
Каждые получасовые рейсы в часы пик – только на участке Святошино – Вокзальная – Дарница в обе стороны
В выходные
Каждый час – движение по полному кольцу
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