У Києві до 17 серпня змінюється графік руху кільцевої електрички.

Джерело фото: УЗ

До 17 серпня поїзди Київської міської електрички курсуватимуть за зміненим графіком.

Це пов’язано з будівництвом тунелю для з'їзду з нового мосту. Про це повідомляє Kyiv City Express.

Рух здійснюватиметься:

У будні

Щогодини – рух по повному кільцю

Щопівгодинні рейси в години пік – тільки на ділянці Святошин – Вокзальна – Дарниця в обидві сторони

У вихідні

Щогодини – рух по повному кільцю

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.