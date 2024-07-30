До 17 серпня поїзди Київської міської електрички курсуватимуть за зміненим графіком.
Це пов’язано з будівництвом тунелю для з'їзду з нового мосту. Про це повідомляє Kyiv City Express.
Рух здійснюватиметься:
У будні
Щогодини – рух по повному кільцю
Щопівгодинні рейси в години пік – тільки на ділянці Святошин – Вокзальна – Дарниця в обидві сторони
У вихідні
Щогодини – рух по повному кільцю
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