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Буковинець заочно засуджений до 4 років за заклики вбивати українців

20:21, 30 липня 2024
Чоловік живе у рф та прославляє дії путіна.
Буковинець заочно засуджений до 4 років за заклики вбивати українців
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Шевченківський районний суд Чернівців виніс вирок у справі буковинця, який ще 10 років тому переїхав у рф та веде звідти пропагандистську діяльність проти України. Чоловіка заочно засудили до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє СБУ у Чернівецькій області.

Чоловік створив та адмініструє у забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники» спільноти «пехотинцы путина» і «Буковина – святая русь». Він систематично публікував матеріали, у яких нав’язував думки про те, що в Україні живуть «терористи, фашисти і бандерівці, яких потрібно знищувати фізично» та «розганяв» інші наративи кремля.

Після повномасштабного вторгнення рф він ще більше активізував свою діяльність. Він заперечував збройну агресію рф та систематично закликав до знищення українців. Поруч із тим, він возвеличує путіна як «збирача земель російських», а його дії називає «подвигом».

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України й засудив його до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. 

Наразі засуджений переховується від правосуддя.

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