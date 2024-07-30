Буковинец заочно приговорен к 4 годам за призывы убивать украинцев

Мужчина живет в рф и прославляет действия путина.

Шевченковский районный суд Черновцов вынес приговор по делу буковинца, который еще 10 лет назад переехал в рф и ведет оттуда пропагандистскую деятельность против Украины. Мужчину заочно приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает СБУ в Черновицкой области.

Мужчина создал и администрирует в запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники» сообщества пехотинцы путина и «Буковина – святая русь». Он систематически публиковал материалы, в которых навязывал мнения о том, что в Украине живут «террористы, фашисты и бандеровцы, которых нужно уничтожать физически» и «разгонял» другие нарративы кремля.

После полномасштабного вторжения рф он еще больше активизировал свою деятельность. Он отрицал вооруженную агрессию рф и систематически призывал к уничтожению украинцев. Вместе с тем он возвеличивает путина как «собирателя земель русских», а его действия называет «подвигом».

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины и приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В настоящее время осужденный скрывается от правосудия.

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