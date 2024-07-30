Кореспонденцію доставлятимуть швидше: Вінницькому апеляційному суду присвоїли новий поштовий індекс

Вінницький апеляційний суд отримав індивідуальний поштовий індекс.

Вінницькому апеляційному суду присвоєно персоналізований поштовий індекс – 21600. Таке нововведення запропонувало АТ «Укрпошта» в межах відповідного проєкту для найбільших замовників послуги пересилання поштової кореспонденції. Про це повідомляє пресслужба суду.

Як повідомляється, призначення персоналізованого індексу надасть у роботі ВАС низку переваг.

У суді наводять приклад, що працівник поштового відділення у заздалегідь погоджений час безкоштовно доставлятиме відправлення до суду та забиратиме кореспонденцію для пересилання.

Обіцяють також, що після забору листи і посилки з установи одразу доставлять у сортувальний центр, що значно пришвидшить процес обробки пошти.

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