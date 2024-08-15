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Верховная Рада примет законы о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием - Сергей Ионушас

18:02, 15 августа 2024
Комитет правоохранительной деятельности после обращения Президента рекомендовал принять законопроекты о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием.
Верховная Рада примет законы о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием - Сергей Ионушас
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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 15 августа собрался на внеочередное заседание и рекомендовал принять законопроекты о лишении наград предателей и обращении с огнестрельным оружием.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета» Президент Владимир Зеленский обратился в парламент с просьбой о безотлагательном рассмотрении законопроектов, которыми будет урегулирован вопрос трофейного оружия, которое наши воины добывают в боях, а также о лишении каких-либо званий и наград предателей, которые бежали в рф после 24 февраля, и коллаборантов, работающих на войну.

«Это должно быть сделано реально - так, чтобы решение о лишении наград не было только декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу» - подчеркнул Президент.

Как отметил председатель правоохранительного Комитета Сергей Ионушас, на основании обращения с целью подготовки к рассмотрению Верховной Рады Комитет рассмотрел законопроекты и принял решение рекомендовать Верховной Раде принять сразу за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины №11410.

Также во втором чтении и в целом рекомендуется принять законопроект о внесении изменений в Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием №9538.

«Благодарю членов Комитета за конструктивную работу над вышеупомянутыми законопроектами и призываю народных депутатов Украины объединиться, во время принятия решений, как было в начале полномасштабного вторжения, когда 2 марта 2022 года был зарегистрирован и рассмотрен Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности законопроект «О внесении изменений в Уголовное кодекса Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения» 7116, уже 3 марта 2022 года - парламент принял Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения № 2113-IX, а 4 марта 2022 года Закон был подписан Президентом» - отметил Сергей Ионушас.

Напомним, мы писали, что Зеленский призвал Раду срочно рассмотреть оборонный пакет.

Автор: Наталья Мамченко 

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