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В Тернопольской области мужчина возле школы устроил стрельбу: есть погибшие

18:11, 15 августа 2024
Мужчина открыл огонь по людям, его задержали.
В Тернопольской области мужчина возле школы устроил стрельбу: есть погибшие
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В Тернопольской области в селе Добрыводы мужчина возле сельской школы устроил стрельбу. Предварительно двое погибших и трое раненых сообщают местные СМИ.

Среди погибших и пострадавших – женщины и один мужчина. Расстреливал их мужчина предварительно из автомата. Причины такого поступка пока неизвестны.

Известно также, что стрелка задержали, на месте работают правоохранители.

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