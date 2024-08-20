Верховная Рада примет закон о выплатах военнослужащим, выполняющим задания на территории рф

Действие закона будет распространяться на военнослужащих ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Госспецсвязи, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны и разведки центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Комитет по национальной безопасности рекомендовал парламенту принять в целом как закон законопроект о социальной защите украинских военнослужащих. Об этом сообщил глава комитета, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Завитневич.

По его словам, речь идет о безотлагательном президентском законопроекте 11483, который делает невозможным неодинаковое применение на практике положений Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» для наших защитников и защитниц, участвующих в операции на Курщине.

«Должны гарантировать участникам операции на Курщине, и всех других наших действий на территории государства-агрессора, что они будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой», – прокомментировал законопроект парламентарий.

Он уточнил, ссылаясь на слова Президента, что это обязательная политика нашего государства, и что наши военные должны быть обезопасены от любого бюрократического давления.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предполагается, что действие закона будет распространяться на военнослужащих ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Госспецсвязи, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны и разведки центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Напомним, Президент в своем обращении указал, что необходимо четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, участвующие в Курской операции, например, и участвующие во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой. "И это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно", - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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