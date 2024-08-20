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На одном из пунктов пропуска в Венгрию возможны задержки движения

13:56, 20 августа 2024
В ГПСУ предупредили о ремонте на пункте пропуска «Косино».
На одном из пунктов пропуска в Венгрию возможны задержки движения
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Государственная пограничная служба Украины предупреждает граждан, которые планируют поездки в Венгрию через пункт пропуска «Косино», о возможных неудобствах. С 21 по 26 августа здесь будут проводиться работы по замене модульных конструкций, что может привести к замедлению работы пункта пропуска.

Пограничники советуют учесть эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

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