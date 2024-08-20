В Одесской области задержали фельдшера, корректировавшего российские удары по портам

В качестве вознаграждения за свои «услуги» агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации в случае захвата Одесской области.

В Одесской области задержан фельдшер станции экстренной медицинской помощи по подозрению в государственной измене – по данным следствия он передавал российским спецслужбам данные о местах дислокации украинских защитников. Об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

Установлено, что 39-летний мужчина поддерживал российское вторжение и весной активно оставлял комментарии в российских телеграмм-каналах. Тогда его и завербовала фсб рф.

По поручению российской спецслужбы мужчина во время поездок по прибрежной территории области, в частности, во время вызовов «скорой», собирал разведывательную информацию о позициях украинских военных – подразделений сил ТРО ВСУ, ГНСУ и Морской охраны на территории Измаильского района. Данные он фиксировал на карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из фсб.

Дополнительно он наблюдал и передавал информацию о динамике судов в местный порт и разновидностями грузов, которые они перевозят. Эти данные оккупанты впоследствии использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов на Подунавье Одесщины.

В качестве вознаграждения за свои «услуги» агент рассчитывал на руководящий пост в оккупационной администрации в случае захвата Одесской области.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. При задержании у него изъяли мобильный телефон с поличным.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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