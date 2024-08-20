Кабмін призначив нову заступницю голови Держслужби у справах дітей

Уряд призначив Наталію Лакатош заступником голови Державної служби України у справах дітей.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів на засіданні 20 серпня ухвалив кілька кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Призначено:

Наталію Лакатош заступником голови Державної служби України у справах дітей

Володимира Короленка заступником голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

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