Кабмін схвалив законопроект, який затверджує існування Сил безпілотних систем ЗСУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава вже законтрактувала 1 млн безпілотників.

Кабінет Міністрів схвалив законопроект, що утверджує існування Сил безпілотних систем як окремого роду військ у ЗСУ, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна зробила справжній прорив у виробництві та в застосуванні дронів. На сьогодні держава законтрактувала один мільйон БпЛа, а їхнім виготовленням займаються 500 компаній.

«Україна у війні з росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги», — сказав прем’єр.

Нагадаємо, що Кабмін виділив 24 млрд гривень на дрони для ЗСУ.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», за ініціативи Президента Володимира Зеленського в Україні створено новий рід військ у складі Збройних Сил — Сили безпілотних систем. Це перше в світі формування такого роду, яке завершує своє комплектування.

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