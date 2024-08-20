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Кабмін схвалив законопроект, який затверджує існування Сил безпілотних систем ЗСУ

13:21, 20 серпня 2024
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава вже законтрактувала 1 млн безпілотників.
Кабмін схвалив законопроект, який затверджує існування Сил безпілотних систем ЗСУ
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Кабінет Міністрів схвалив законопроект, що утверджує існування Сил безпілотних систем як окремого роду військ у ЗСУ, розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна зробила справжній прорив у виробництві та в застосуванні дронів. На сьогодні держава законтрактувала один мільйон БпЛа, а їхнім виготовленням займаються 500 компаній.

«Україна у війні з росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги», — сказав прем’єр.

Нагадаємо, що Кабмін виділив 24 млрд гривень на дрони для ЗСУ. 

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», за ініціативи Президента Володимира Зеленського в Україні створено новий рід військ у складі Збройних Сил — Сили безпілотних систем. Це перше в світі формування такого роду, яке завершує своє комплектування. 

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