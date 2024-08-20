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Китайська компанія анонсувала виробництво людиноподібного робота, який вміє танцювати та бігати

20:13, 20 серпня 2024
Гуманоїдний робот вартістю 16 000 доларів готовий до масового виробництва.
Китайська компанія анонсувала виробництво людиноподібного робота, який вміє танцювати та бігати
Джерело фото: New Atlas
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Китайська компанія Unitree Robotics оголосила про вихід на ринок гуманоїдних роботів загального призначення. Її нова модель, G1, пропонується за стартову ціну 16 тисяч доларів, повідомляє New Atlas.

Робот G1 розроблений для широкого спектру дій: він може стрибати, крутитися, танцювати, підніматися сходами, долати перешкоди, бігати та тримати рівновагу навіть під час інтенсивних маневрів. Упродовж останніх місяців Unitree вдосконалила модель G1, покращивши її дизайн і продуктивність завдяки впровадженню симульованого середовища навчання з підкріпленням.

Характеристики G1:

  • Розміри: висота 1,32 м, розміри в складеному вигляді 690 x 450 x 300 мм
  • Вага: 35 кг
  • Швидкість: 2 м/с
  • Час роботи: 2 години
  • Функції: 3D LiDAR, камера глибини, мікрофон з шумозаглушенням, стереодинамік, 23 ступені свободи суглобів

G1 оснащений сучасними технологіями та має значний потенціал у сфері робототехніки.

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