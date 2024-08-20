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Чи може ФОП з підприємницького рахунку сплачувати податки як громадянин

22:00, 20 серпня 2024
ФОП має право сплачувати податки та збори, нараховані такій особі як фізособі, з підприємницького рахунку за умови сплати податків, зборів та інших платежів.
Чи може ФОП з підприємницького рахунку сплачувати податки як громадянин
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Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи може ФОП з рахунку, який відкрито для підприємницької діяльності, сплачувати податки, нараховані, як громадянину.

Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до абзацу першого пункту 8 розділу І Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 162 користувач має право за власним вибором відкривати відповідні рахунки в будь-яких надавачів платіжних послуг, що мають право відкривати рахунки користувачам відповідно до Закону України від 30 червня 2021 року № 1591-IX «Про платіжні послуги» та Інструкції № 162.

Пунктом 10 розділу І Інструкції № 162 встановлено, що фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.

Електронний резидент (е-резидент) відкриває поточні рахунки в банку для здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до пункту 33 розділу ІІ Інструкції № 162, банк відкриває поточний рахунок для здійснення підприємницької діяльності фізичній особі – підприємцю, яка не має рахунку у цьому банку, в нижчезазначеному порядку.

Фізична особа-підприємець повинен:

1) пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу та документ із РНОКПП;

2) заповнити заяву про відкриття поточного рахунку.

Відкриття нового рахунку користувачу, який уже має рахунок у цього надавача платіжних послуг, ідентифікований та верифікований надавачем платіжних послуг, може здійснюватися надавачем платіжних послуг на підставі поданих користувачем за допомогою засобів дистанційної комунікації документів в електронній формі (пункт 19 розділу І Інструкції № 162).

Забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними, платіжними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов’язані зі здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності (абзац третій пункту 24 розділу І Інструкції № 162).

Відповідно до статті 44 ГКУ підприємництво здійснюється на основі вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Отже, фізична особа-підприємець (у т. ч. яка перебуває на спрощеній системі оподаткування) має право сплачувати податки та збори, нараховані такій особі як фізичній особі – громадянину з поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законом.

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