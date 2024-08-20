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Может ли ФЛП с предпринимательского счета платить налоги как гражданин

22:00, 20 августа 2024
ФЛП имеет право платить налоги и сборы, начисленные такому лицу как физлицу, с предпринимательского счета при уплате налогов, сборов и других платежей.
Может ли ФЛП с предпринимательского счета платить налоги как гражданин
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, может ли ФЛП со счета, открытого для предпринимательской деятельности, платить налоги, начисленные как гражданину.

Согласно статье 42 Хозяйственного кодекса Украины предпринимательство – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли.

В соответствии с абзацем первого пункта 8 раздела I Инструкции о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платежных услуг по обслуживанию счетов, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 162 пользователь вправе по собственному выбору открывать соответствующие счета у любых поставщиков платежных услуг, имеющих право открывать счета пользователям в соответствии с Законом Украины от 30 июня 2021 № 1591-IX «О платежных услугах» и Инструкции № 162.

Пунктом 10 раздела I Инструкции № 162 установлено, что физическое лицо открывает отдельные счета для осуществления предпринимательской, независимой профессиональной деятельности и собственных нужд.

Электронный резидент (э-резидент) открывает текущие счета в банке для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 33 раздела II Инструкции № 162, банк открывает текущий счет для осуществления предпринимательской деятельности физическому лицу – предпринимателю, не имеющему счета в этом банке, в нижеуказанном порядке.

Физическое лицо-предприниматель должен:

1) предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и документ из РНОКПП;

2) заполнить заявление об открытии текущего счета.

Открытие нового счета пользователю, который уже имеет счет у этого поставщика платежных услуг, идентифицированный и верифицированный поставщиком платежных услуг, может осуществляться поставщиком платежных услуг на основании предоставленных пользователем посредством средств дистанционной коммуникации документов в электронной форме (пункт 19 раздела I Инструкции № 162).

Запрещается использовать текущие, платежные счета открываемых физических лиц для собственных нужд, для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности. По текущим, платежным счетам в национальной валюте физических лиц – резидентов осуществляются платежные операции в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства Украины, не связанными с осуществлением предпринимательской и независимой профессиональной деятельности (абзац третий пункта 24 раздела I Инструкции № 162).

Согласно статье 44 ХКУ предпринимательство осуществляется на основе свободного распоряжения прибылью, остающейся у предпринимателя после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

Следовательно, физическое лицо-предприниматель (в т. ч. находящееся на упрощенной системе налогообложения) имеет право уплачивать налоги и сборы, начисленные такому лицу как физическому лицу – гражданину с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской деятельности, при уплате налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законом.

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