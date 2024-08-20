Китайская компания анонсировала производство человекоподобного робота, который умеет танцевать и бегать

Китайская компания Unitree Robotics объявила о выходе на рынок гуманоидных роботов общего назначения. Ее новая модель, G1, предлагается за стартовую цену 16 тысяч долларов, сообщает New Atlas.
Робот G1 разработан для широкого спектра действий: он может прыгать, крутиться, танцевать, подниматься по лестнице, преодолевать препятствия, бегать и держать равновесие даже во время интенсивных маневров. В течение последних месяцев Unitree усовершенствовала модель G1, улучшив ее дизайн и производительность благодаря внедрению симулированной среды обучения с подкреплением.
Характеристики G1:
G1 оснащен современными технологиями и имеет значительный потенциал в сфере робототехники.
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