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У Києві затримали адвоката, який допомагав чоловікам отримати «білі квитки» та вимагав за це до 50 тисяч доларів

14:18, 20 серпня 2024
Адвоката затримали відразу після одержання ним 45 000 доларів від одного з клієнтів.
У Києві затримали адвоката, який допомагав чоловікам отримати «білі квитки» та вимагав за це до 50 тисяч доларів
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У Києві під час отримання 45 тисяч доларів затримали адвоката, який допомагав військовозобов’язаним отримати «білі квитки». Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, адвокату повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон шляхом усунення перешкод для перетину кордону, вчинених з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 К України).

Встановлено, що засновник юридичної компанії, адвокат Ради адвокатів Київської області, за гроші пропонував вирішити питання з ТЦК, військово-лікарськими комісіями, Державною міграційною службою та прикордонниками щодо оформлення документів, які дають можливість зняти особу з військового обліку як непридатну до військової служби у воєнний час. Це давало підстави чоловікам для подальшого безперешкодного виїзду з України.

Вартість таких послуг становила від 5000 до 50 000 доларів.

«Діяльність цього адвокатського центру підривала обороноздатність нашої держави, адже цілком придатним до служби чоловікам робили так звані «білі квитки», — зазначили у прокуратурі.

Адвоката затримали відразу після одержання ним 45 000 доларів від одного з клієнтів.

Також вилучено ще понад 130 особових справ клієнтів, які звернулись до цього адвоката для оформлення їм так званих «білих квитків» в обхід законодавства, що буде окремо досліджуватися в ході подальшого досудового розслідування.

В ході досудового розслідування буде встановлено хто з  військовослужбовців керівної ланки та працівників військово-лікарських комісій брав участь у незаконній діяльності.

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