В державну власність повернули землі гідрологічного заказника «Серетський» неподолік Тернополя

Суд дійшов висновку, що передача спірної земельної ділянки з державної до комунальної форми власності відбулась всупереч нормам чинного законодавства, тобто незаконно, а тому і набуття права комунальної власності міською радою є незаконним.

Господарський суд Тернопільської області повернув у власність держави землі гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Серетський" з незаконного володіння міської ради. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд встановив, що передача спірної земельної ділянки з державної до комунальної форми власності відбулась всупереч нормам чинного законодавства, тобто незаконно, а тому і набуття права комунальної власності міською радою є незаконним.

При цьому суд зауважив, що міська рада, приймаючи рішення про прийняття спірної земельної ділянки в комунальну власність, враховуючи, зокрема, видимі природні ознаки цієї ділянки та інформацію, яка є у вільному доступі та розміщена на інформаційних ресурсах, могла і повинна знати про те, що спірна земельна ділянка є частиною земель природно-заповідного фонду та розташована в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський».

Враховуючи зазначене, суд витребував на користь держави з незаконного володіння міської ради землі природно-заповідного фонду площею 10,74 га.

З такими висновками місцевого господарського суду погодився суд апеляційної інстанції та залишив рішення суду без змін (постанова ЗАГС від 07.08.2024 у справі № 921/16/23).

Ознайомитись з рішенням суду від 22.12.2023 у справі № 921/16/23 можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.