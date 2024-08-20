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В державну власність повернули землі гідрологічного заказника «Серетський» неподолік Тернополя

17:50, 20 серпня 2024
Суд дійшов висновку, що передача спірної земельної ділянки з державної до комунальної форми власності відбулась всупереч нормам чинного законодавства, тобто незаконно, а тому і набуття права комунальної власності міською радою є незаконним.
В державну власність повернули землі гідрологічного заказника «Серетський» неподолік Тернополя
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Господарський суд Тернопільської області повернув у власність держави землі гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Серетський" з незаконного володіння міської ради. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Суд встановив, що передача спірної земельної ділянки з державної до комунальної форми власності відбулась всупереч нормам чинного законодавства, тобто незаконно, а тому і набуття права комунальної власності міською радою є незаконним.

При цьому суд зауважив, що міська рада, приймаючи рішення про прийняття спірної земельної ділянки в комунальну власність, враховуючи, зокрема, видимі природні ознаки цієї ділянки та інформацію, яка є у вільному доступі та розміщена на інформаційних ресурсах, могла і повинна знати про те, що спірна земельна ділянка є частиною земель природно-заповідного фонду та розташована в межах гідрологічного заказника загальнодержавного значення «Серетський».

Враховуючи зазначене, суд витребував на користь держави з незаконного володіння міської ради землі природно-заповідного фонду площею 10,74 га.

З такими висновками місцевого господарського суду погодився суд апеляційної інстанції та залишив рішення суду без змін (постанова ЗАГС від 07.08.2024 у справі № 921/16/23).

Ознайомитись з рішенням суду від 22.12.2023 у справі № 921/16/23 можна за посиланням.

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