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Міноборони закупило 350 тисяч дронів на 30 млрд гривень

18:26, 20 серпня 2024
Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала також контракти з вітчизняними виробниками на постачання 1,6 млн боєприпасів.
Міноборони закупило 350 тисяч дронів на 30 млрд гривень
Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ
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Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України повідомила про закупівлю безпілотних літальних апаратів і комплексів на суму 30 мільярдів гривень. Про це повідомляється на сайті українського оборонного відомства у вівторок.

З початку 2024 року Агенція закупила понад 350 тисяч дронів, включаючи як популярні військові FPV і «мавіки», так і дороговартісні розвідувальні та ударні дрони літакового типу, здатні діяти глибоко в тилу ворога. Відзначається, що 95% з цих закупівель – продукція українського виробництва.

«У співпраці з відомствами, які також централізовано закуповують дрони для військових, ми виконуємо стратегічне завдання Президента України в забезпеченні наших військових БпЛА. Важливо також відзначити, що 95% закуплених нами дронів - українського виробництва. Це свідчить про значні досягнення в розвитку національних оборонних технологій і підтверджує високу якість вітчизняної продукції», – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Крім того, Агенція оборонних закупівель уклала контракти на постачання понад 1,6 мільйона боєприпасів для БПЛА від вітчизняних виробників. Директор Агенції Марина Безрукова підкреслила, що українські виробники продовжують вдосконалювати свою продукцію відповідно до потреб військових, що свідчить про високу конкурентоспроможність та якість вітчизняних дронів.

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