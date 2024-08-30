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Покровск, учебный год и энергетика - Зеленский на Ставке поручил усилить работу по трем направлениям

15:33, 30 августа 2024
Обсуждалась ситуация на фронте, состояние ликвидации последствий ударов России по объектам энергетики и безопасности в подготовке школ к учебному году.
Покровск, учебный год и энергетика - Зеленский на Ставке поручил усилить работу по трем направлениям
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Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

На этом было рассмотрено три ключевых вопроса. В частности, обсуждалась ситуация на фронте, особенно в Покровском направлении, состояние ликвидации последствий российских ударов по объектам энергетики. Также был поднят вопрос безопасности в подготовке школ к учебному году.

«Доклад Главкома Сырского по ситуации на передовой – прежде всего Покровское направление. Отдельно Главком доложил о деталях операции в Курской области, в частности, очередное пополнение обменного фонда. Это очень важно для усиления наших позиций в процессах обмена», - говорится в сообщении.

Вторым вопросом была подготовка к учебному году.

«Доклады Премьер-министра Шмыгаля, министра внутренних дел Клименко министра образования и науки Лесного. Безопасные вопросы, а также анализ строительства укрытий. Правительство должно осознавать и персональную ответственность за подготовку школ с точки зрения энергетических вызовов.

Третье – энергетика. Состояние ликвидации последствий русских ударов. Анализ некоторых вопросов строительства защитных сооружений», - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что ключевой задачей является максимально возможное усиление работы по каждому из этих трех направлений.

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