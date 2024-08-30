Практика судів
  1. В Україні

Керівника Укренерго Володимира Кудрицького можуть звільнити з посади

17:38, 30 серпня 2024
За даними джерел, Кудрицькому закидають поганий захист енергетичних обʼєктів.
Керівника Укренерго Володимира Кудрицького можуть звільнити з посади
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

 Керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького можуть звільнити з посади найближчим часом. Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на джерела.

Зокрема, 30 серпня пройшло засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед тем, які обговорювалися, було питання енергетики.

«Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів «Укренерго», - розповідають джерела.

За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка наразі налічує 6 членів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю на 17 тисяч грн, бо той не повідомив протягом 7 днів про свою інвалідність

Дані про осіб з інвалідністю поки «не бігають», тому ТЦК їх не бачить і штрафує осіб з інвалідністю.

Тести на когнітивні здібності ВККС хоче отримати у грудні 2024 року: відомі вимоги та умови Комісії

ВККС хоче отримати програмне забезпечення і базу тестових завдань у безстрокове користування

Економічне бронювання, яке вже прописане в постанові Кабміну, можуть поширити на інші підприємства

Для того, щоб ввести економічне бронювання, необовʼязково вносити зміни до законів, адже Кабмін вже й так його запровадив постановою 76.

До Верховної Ради внесли доопрацьований законопроект про підвищення податків

Військовий збір встановлять для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати.

У реєстрах юросіб, речових прав та земельному кадастрі закриють низку даних в цілях безпеки

Законопроект пропонує встановити обмеження у наданні інформації з реєстрів юросіб, власників нерухомості та землі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області