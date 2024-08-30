Керівника Укренерго Володимира Кудрицького можуть звільнити з посади

За даними джерел, Кудрицькому закидають поганий захист енергетичних обʼєктів.

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Керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького можуть звільнити з посади найближчим часом. Про це повідомляє Економічна правда із посиланням на джерела.

Зокрема, 30 серпня пройшло засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Серед тем, які обговорювалися, було питання енергетики.

«Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів «Укренерго», - розповідають джерела.

За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка наразі налічує 6 членів.

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