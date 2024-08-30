Кабмін продовжив виплати на проживання для деяких категорій ВПО

У вересні виплати на проживання для вразливих категорій ВПО будуть продовжені.

Міністерство соціальної політики України повідомило, що Уряд продовжив виплати на проживання для ВПО, які потребують підтримки.

Зазначається, що у серпні 2024 року термін виплати допомоги на проживання для значної ВПО вразливих категорій закінчився.

Для продовження підтримки ВПО, які знаходяться у найбільш складних життєвих обставинах, Уряд продовжив ці виплати ще на 6 місяців - тобто до лютого 2025 року. Відповідну постанову Уряд 30 серпня було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів.

Відтак, для тих ВПО, у яких в серпні 2024 року мав завершитись період виплат допомоги на проживання, ці виплати будуть продовжені.

У Мінсоцполітики додали, що виплати буде продовжено автоматично, додатково нікуди звертатися не потрібно.

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