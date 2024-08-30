Євросоюз не відправлятиме своїх військових інструкторів в Україну, — Жозеп Боррель

Навчання українських військових буде максимально близько до України, але за її межами.

Європейський Союз не відправлятиме своїх військових інструкторів в Україну. Про це європейські міністри закордонних справ домовилися на зустрічі в Брюсселі, повідомив голова євродипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, навчання українських військових буде максимально близько до України, але за її межами.

Боррель зазначив, що ЄС має намір забезпечити тренування для більшої кількості українських військових. Попередньою метою тренувальної місії ЄС була підготувати 60 тисяч військових, але цю цифру збільшать.

«Наприкінці дня я скажу вам, на скільки. Але це найуспішніша навчальна місія, яку коли-небудь проводив Європейський Союз. Навчити 60 000, а може й більше солдатів – це значний результат», – сказав Боррель, передає «Голос Америки»

Він додав, що міністри також будуть обговорювати можливість відкриття осередку в Києві, щоб посилити європейську координацію зі ЗСУ.

Що стосується тренування на території України із залученням європейських інструкторів, то наразі така опція «не обумовлена», уточнив Боррель.

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