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Пенсионное обеспечение отдельных категорий работников авиации — что нужно знать

23:55, 30 августа 2024
Право на пенсию за выслугу лет имеют некоторые категории рабочих и служащих авиации, а также летно-испытательного состава независимо от ведомственной подчиненности предприятий, учреждений и организаций, в которых они заняты.
Пенсионное обеспечение отдельных категорий работников авиации — что нужно знать
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило нюансы пенсионного обеспечения отдельных категорий работников авиации.

Право на пенсию за выслугу лет имеют некоторые категории рабочих и служащих авиации, а также летно-испытательного состава независимо от ведомственной подчиненности предприятий, учреждений и организаций, в которых они заняты (Закон Украины от 05.11.1991 № 1788-XII «О пенсионном обеспечении»).

 К таким категориям относятся:

 - работники летного и летно-испытательного состава;

 - работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие соответствующее удостоверение;

 - инженерно-технический состав;

 - бортпроводники.

Необходимый специальный стаж и страховой стаж для определения права на пенсию за выслугу лет для каждой отдельной категории определен статьей 54 Закона Украины № 1788-XII. При этом специальный стаж учитывается до 11 октября 2017 года — до вступления в силу Закона Украины от 03.10.2017 № 2148-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий».

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается при увольнении с работы, дающей право на такую ​​пенсию.

Перечень должностей работников летного состава, перечень должностей и работ инженерно-технического состава авиации, дающих право на пенсию за выслугу лет, а также порядок исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации, имеющих право на данный вид пенсии, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1992 №418.

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