Пенсионное обеспечение отдельных категорий работников авиации — что нужно знать

Право на пенсию за выслугу лет имеют некоторые категории рабочих и служащих авиации, а также летно-испытательного состава независимо от ведомственной подчиненности предприятий, учреждений и организаций, в которых они заняты.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило нюансы пенсионного обеспечения отдельных категорий работников авиации.

Право на пенсию за выслугу лет имеют некоторые категории рабочих и служащих авиации, а также летно-испытательного состава независимо от ведомственной подчиненности предприятий, учреждений и организаций, в которых они заняты (Закон Украины от 05.11.1991 № 1788-XII «О пенсионном обеспечении»).

К таким категориям относятся:

- работники летного и летно-испытательного состава;

- работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие соответствующее удостоверение;

- инженерно-технический состав;

- бортпроводники.

Необходимый специальный стаж и страховой стаж для определения права на пенсию за выслугу лет для каждой отдельной категории определен статьей 54 Закона Украины № 1788-XII. При этом специальный стаж учитывается до 11 октября 2017 года — до вступления в силу Закона Украины от 03.10.2017 № 2148-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий».

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается при увольнении с работы, дающей право на такую ​​пенсию.

Перечень должностей работников летного состава, перечень должностей и работ инженерно-технического состава авиации, дающих право на пенсию за выслугу лет, а также порядок исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации, имеющих право на данный вид пенсии, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1992 №418.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.