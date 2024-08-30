В Германии арестовали мужчину, которого годами разыскивали за почти тысячу преступлений

Мужчина подозревается в торговле наркотиками в 989 случаях в период с 2013 по 2018 год.

В аэропорту Ганновера полиция арестовала мужчину, которого годами разыскивали за почти тысячу преступлений. Об этом сообщает Spiegel.

Указывается, что 41-летний мужчина прилетел из турецкой Анталии в Ганновер.

Во время иммиграционной проверки было обнаружено, что на него есть два ордера на арест.

Согласно информации, мужчина подозревается в торговле наркотиками в 989 случаях в период с 2013 по 2018 год.

Кроме того, по данным полиции, в системе розыска фигурируют два случая хранения значительного количества наркотиков, один случай незаконного приобретения наркотиков и один случай, когда мужчина подстрекал к приобретению наркотиков.

Уже 30 августа арестованный должен предстать перед судьей. Ордер на арест действовал с 2019 года.

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