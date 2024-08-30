Колишнього євродепутата від Литви Віктора Успасскіх підозрюють у розкраданні пів мільйона євро з фондів Євросоюзу

Колишнього депутата Європарламенту звинувачують у зловживанні службовим становищем, підробці документів і привласненні майна ЄС.

Колишнього депутата Європейського парламенту від Литви Віктора Успасскіх обвинувачують у зловживанні службовим становищем, підробці документів і привласненні майна Євросоюзу. Про це повідомляє LRT.

Так, прокуратура висунула обвинувачення ексдепутату Європарламенту і голові литовської Партії праці Віктору Успасскіх у справі про розкрадання пів мільйона євро.

Вказується, що розслідування триває у зв'язку із ймовірними зловживаннями, які відбувалися з 2014 по 2020 рік.

За версією слідства, у цей період група осіб, діючи у змові, підробляла документи, імітувала або не виконувала обов'язки помічника депутата ЄП, і таким чином незаконно привласнила понад 500 тисяч євро з фондів Євросоюзу.

Прокурор зазначив, що звинувачення проти колишнього депутат були пред'явлені під час допиту 30 серпня.

Сам Успасскіх, коментуючи обвинувачення проти себе, заявив: «Я до цього ставлюся дуже спокійно».

Він також додав, що спочатку хоче ознайомитися зі змістом обвинувачень, перш ніж вирішувати, чи визнавати провину, чи оскаржувати її.

Видання зазначає, що під час розслідування підозри було оголошено двом особам. Щодо них було застосовано запобіжні заходи: підписка про невиїзд і вилучення особистих документів. Також прокурор виніс постанови про тимчасові обмеження прав власності з метою забезпечення відшкодування можливих збитків.

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