У Міноборони Польщі заявили, що не розглядають допомогу Україні у знищенні російських ракет і дронів

Там зазначили, що для захисту українського неба буде достатньо значного посилення ППО.

Польща не розглядає допомогу Україні у знищенні російських ракет та безпілотників. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, передає Polskie Radio.

За його словами, Україна повинна мати озброєння для самозахисту та захисту власного повітряного простору.

«З іншого боку, ми не розглядаємо в жодному форматі, особливо двосторонньому, те, що справді є одним із українських очікувань, а саме можливість збивати російські ракети або безпілотники з польської території», - додав Залевський.

Він вважає, що Україні для захисту від постійних російських атак буде достатньо посилення протиповітряної оборони. Тоді не буде потрібна «підтримка з боку польських ВПС», зазначив він.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що від розв'язання історичних проблемних питань з Польщею залежатиме їхня згода на членство України в Європейському Союзі.

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