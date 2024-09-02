Потреба судів в заміні зношеної та застарілої комп’ютерної та оргтехніки складає більше 756 млн гривень – ДСА

Необхідні нові комп’ютери, сервери, принтери, системи конференцзв’язку.

Джерело фото - SUD.UA

У Державній судовій адміністрації повідомили про чергові проблеми із забезпеченням діяльності судів.

За даними в. о. голови ДСА Максима Пампури, наразі забезпечення судів першої та апеляційної інстанції складає:

персональними комп’ютерами – 84%

серверним обладнанням – 61%

оргтехнікою – 88%

обладнанням для аудіо, відеофіксації, конференцзв’язку – 80%

В цілому, потреба місцевих та апеляційних судів у заміні зношених та морально застарілих засобів інформатизації, а також для закупівлі нового обладнання станом на червень 2024 року становить 756,1 млн. гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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