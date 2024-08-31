Держпраці пояснює, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого

У випадку смерті потерпілого право на отримання страхових виплат мають непрацездатні особи, які знаходилися на утриманні померлого або мали право на таке утримання на момент його смерті, а також дитина померлого, яка з'явилася на світ протягом не більше ніж десяти місяців після його смерті.

Державна служба з питань праці пояснює, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

У разі смерті потерпілого право на одержання щомісячних страхових виплат мають непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина померлого, яка народилася протягом не більш як десятимісячного строку після його смерті.

Право на одержання страхових виплат у разі смерті потерпілого мають також дружина (чоловік) або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та доглядає дітей, братів, сестер або онуків потерпілого, які не досягли восьмирічного віку.

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