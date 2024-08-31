Авіаудар по Харкову із 6-ма загиблими: у місті оголошено траур

Внаслідок обстрілу загинула 14-річна дівчинка.

Фото: Харківська ОВА

30 серпня окупанти здійснили авіаційний обстріл Харкова. За даними глави ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджені 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів, приміщення підприємства.

Загинули 6 людей, серед яких 14-річна дівчинка. Також 80 людей поранено.

Сьогодні, 31 серпня, у Харкові оголосили День жалоби за загиблими.

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