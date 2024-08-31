Авиаудар по Харькову с 6 погибшими: в городе объявлен траур

В результате обстрела погибла 14-летняя девочка.

30 августа оккупанты совершили авиационный обстрел Харькова. По данным главы ОВА Олега Синегубова, в результате обстрела повреждены 82 многоквартирных дома, 11 частных домов, 3 админздания, 2 учебных заведения, 47 торговых заведений, 57 автомобилей, 2 складских помещения, 10 гаражей, помещения предприятия.

Погибли 6 человек, среди которых 14-летняя девочка. Также 80 человек получили ранения.

Сегодня, 31 августа, в Харькове объявили День траура по погибшим.

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