В Хмельницкой области судили переселенку, которая оправдывала войну

Суд признал жительницу Хмельницкого района виновной в оправдывании, признании правомерной агрессе рф, начатой в 2014 году, сообщили в областной прокуратуре.
Женщина в конце прошлого года переехала в Хмельницкую область из Луганской области.
В личных разговорах она активно распространяла свои пророссийские взгляды и утверждала, что телевидение и другие медиа, которыми она пользовалась раньше, объясняют "правомерность вооруженной агрессии".
Возмущенные таким поведением соседи зафиксировали один из таких разговоров на телефоне и сообщили СБУ.
Учитывая искреннее раскаяние, осужденной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.
При повторном совершении указанных неправомерных действий женщине может грозить до 8 лет лишения свободы.
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