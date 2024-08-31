В Хмельницкой области судили переселенку, которая оправдывала войну

Переселенка из Луганской области распространяла пророссийские взгляды среди соседей, которые сообщили об этом в СБУ.

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Суд признал жительницу Хмельницкого района виновной в оправдывании, признании правомерной агрессе рф, начатой ​​в 2014 году, сообщили в областной прокуратуре.

Женщина в конце прошлого года переехала в Хмельницкую область из Луганской области.

В личных разговорах она активно распространяла свои пророссийские взгляды и утверждала, что телевидение и другие медиа, которыми она пользовалась раньше, объясняют "правомерность вооруженной агрессии".

Возмущенные таким поведением соседи зафиксировали один из таких разговоров на телефоне и сообщили СБУ.

Учитывая искреннее раскаяние, осужденной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием.

При повторном совершении указанных неправомерных действий женщине может грозить до 8 лет лишения свободы.

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