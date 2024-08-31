Укрзализныця создаст инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров

В вагоне будет четыре отдельных купе, в каждом из которых смогут путешествовать два человека на колесных креслах и их сопровождающие.

В Украине появится уникальный инклюзивный вагон для групповых перевозок пассажиров, пользующихся колесным креслом. Об этом сообщает Укрзализныця.

В вагоне будут предусмотрены четыре отдельных купе, где комфортно смогут путешествовать два человека на колесных креслах вместе с их сопровождающими.

Сейчас у компании уже 50 вагонов, которые имеют оборудованные купе для перевозки людей на колесных креслах.

В купе этого вагона установят два спальных дивана, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело.

Также здесь будет пульт регулировки освещения, кнопка для вызова проводника и устройство громкоговорящей связи.

Кроме того, предусмотрены специальные спальные места для сопроводителей, не отличающиеся от обычного места в купе. Вагон будет иметь пандус и туалет, адаптированный для человека на колесном кресле. Тамбур, входная группа и другое пространство будут иметь параметры для удобного передвижения на таком кресле.

Первый такой вагон планируют выпустить в следующем году.

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